Sivri dilli Deniz Akkaya, yine çileden çıktı. Akkaya, "Bazı insanların İstanbul'da medeniyet ile midesizliği bir tutmaları çok acı…" diyerek isim vermeden çevresindekileri topa tuttu. Akkaya, ekledi:
"Duruş sahibi olmak önemlidir. 2019'da kendime ön büyük armağanım, böyle insanları enerji alanımdan çıkarmak olacak."
"Duruş sahibi olmak önemlidir. 2019'da kendime ön büyük armağanım, böyle insanları enerji alanımdan çıkarmak olacak."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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