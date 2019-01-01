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  • 01.01.2019
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çevresindekileri topa tuttu

Deniz köpürdü
Sivri dilli , yine çileden çıktı. Akkaya, "Bazı insanların 'da medeniyet ile midesizliği bir tutmaları çok acı…" diyerek isim vermeden çevresindekileri topa tuttu. Akkaya, ekledi:

"Duruş sahibi olmak önemlidir. 2019'da kendime ön büyük armağanım, böyle insanları enerji alanımdan çıkarmak olacak."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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