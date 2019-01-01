Yılın ilk mutlu haberi, Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan geldi. Dört aydır beraber olan çiftin, ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Amsterdam'daki nikahından kareler ortaya çıktı. Akçıl ve Kıratlı'ya İstanbul'dan özel uçakla gelen 10 kişilik arkadaş grubu eşlik etti.
Ünlü müzisyen, Amsterdam'ın en ünlü oteli Hotel Leurope'da 2 günlük 12 oda kapattı. Sinan Akçıl, 24 Aralık'taki nikahtan bir gün önce de aşkına anneannesinin 1953'te evlenirken taktığı küpelerini hediye etti. Bu aile yadigarı hediye, güzel oyuncuyu duygulandırdı.
Ünlü müzisyen, Amsterdam'ın en ünlü oteli Hotel Leurope'da 2 günlük 12 oda kapattı. Sinan Akçıl, 24 Aralık'taki nikahtan bir gün önce de aşkına anneannesinin 1953'te evlenirken taktığı küpelerini hediye etti. Bu aile yadigarı hediye, güzel oyuncuyu duygulandırdı.
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