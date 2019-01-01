oyuncumeslektaşıile yeni biraşka yelken açmasının ardındangecikmedi. Deniz'leDeveli, kısasüre önce gönlünüdeadının anıldığıkaptırdı. İkilinin aşkı isegüzel oyuncununKirazcı'nın evindeki koltuktanyaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı.Aşk bombası patlayınca Deniz dedediği yapım koordinatörüçıktı.giden ikiliye Deniz'in rol arkadaşıeşlik etti. Ünlü oyuncunun Büşra Develi'nin yeni bir ilişkiye başladığı haberinin hemen ardından kız arkadaşıyla Berlin'e gitmesidedirtti. Bu arada dostça ayrıldıklarını söyleyen ikili, birbirlerini sosyal medyada takibi bırakmıştı.