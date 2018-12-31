Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimlerinden Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni yılı evde ailesiyle karşılayacağını söyleyen ve yeni projelerde yer almayacağını belirten Çehre, "Teklifler var ama artık gelen işleri kabul etmiyorum" dedi.
- Saklambaç
- 31.12.2018
- Gazete
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