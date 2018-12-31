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  • 31.12.2018
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lerde yer almayacak

Ekranı bıraktı
Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimlerinden Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni yılı evde ailesiyle karşılayacağını söyleyen ve lerde yer almayacağını belirten Çehre, "Teklifler var ama artık gelen işleri kabul etmiyorum" dedi.

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