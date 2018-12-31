Ünlü reklamcı Nail Keçili ile 'sosyetik' Ayşe Kucuroğlu arasındaki kavga bitmek bilmedi... Kucuroğlu, ünlü reklamcının eski eşi Nilgün Keçili'nin Bebek'teki evinin aylık 10 bin liralık kirasını aylarca ödemedi. Zorla çıkartıldığı evi de harap etti. Bununla da kalmayan Ayşe Kucuroğlu, mahkemeye gidip Nail Bey'e 'hakaret' davası açtı.
KOCANA SÖYLE PARAMIZI VERSİN
Hakkındaki iddiayı yalanlayan Keçili, "Aileme 150 bin dolardan fazla borcu var. Kocana söyle paramızı versin" diyerek sitem etti.
KOCANA SÖYLE PARAMIZI VERSİN
Hakkındaki iddiayı yalanlayan Keçili, "Aileme 150 bin dolardan fazla borcu var. Kocana söyle paramızı versin" diyerek sitem etti.
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