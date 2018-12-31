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  • 31.12.2018
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'dan esprili paylaşım: Temizlik yaparken çok yoruldum

Burcu’nun temizlikçisi
Eşi Berk Suyabatmaz ile Miami'ye giden , önceki gün evini iRobot ile süpürdü. 8 bin liralık robot, yerleri süpürürken Esmersoy da keyfine baktı. Robotun üzerine kendini temsilen sarışın kadın emojisi koyan Esmersoy, "Temizlik yaparken çok yoruldum" diye espri yapmaktan geri kalmadı. Sunucunun bu paylaşımı güldürdü.

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