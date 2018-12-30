Birbirlerine şiddet uygulayıp 7 ay önce ayrılan spor spikeri Zeynep Tandoğan'la oyuncu Hazım Körmükçü'nün aşkında ikinci perde… Bu ayın başında barışan nişanlı çiftten Tandoğan, önceki gün öfke kontrolü tedavisi gören Körmükçü'yle pozunu paylaştı. Bu kare "Düşünceli ikili" dedirtti.
- Saklambaç
- 30.12.2018
- Gazete
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