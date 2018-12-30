Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 30.12.2018
  • Gazete

ve "düşünceli ikili" pozu!

Düşünceli çift
Birbirlerine şiddet uygulayıp 7 ay önce ayrılan spor spikeri 'la oyuncu 'nün aşkında ikinci perde… Bu ayın başında barışan nişanlı çiftten Tandoğan, önceki gün öfke kontrolü tedavisi gören Körmükçü'yle pozunu paylaştı. Bu kare "Düşünceli ikili" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan "düşünceli ikili" pozu!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri