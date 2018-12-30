bu yıladamgasını vuran 5 aylıkaşkı magazinn.com'uniddiasına göre sürprizşekilde bitti.her seferindeevliliğe tövbeli olduğunudile getiriyordu. Sırpşarkıcı, geçtiğimiz günde memleketindeki birdergiyeüzeceksözler sarf etti.