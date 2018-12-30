Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın bu yıla damgasını vuran 5 aylık aşkı magazinn.com'un iddiasına göre sürpriz şekilde bitti. Mustafa Sandal'ın eski eşi Jahovic, her seferinde evliliğe tövbeli olduğunu dile getiriyordu. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz gün de memleketindeki bir dergiye Saran'ı üzecek sözler sarf etti.
- Saklambaç
- 30.12.2018
- Gazete
Emina Jahovic - Saadettin Saran aşkı bitti
Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın bu yıla damgasını vuran 5 aylık aşkı magazinn.com'un iddiasına göre sürpriz şekilde bitti. Mustafa Sandal'ın eski eşi Jahovic, her seferinde evliliğe tövbeli olduğunu dile getiriyordu. Sırp şarkıcı, geçtiğimiz gün de memleketindeki bir dergiye Saran'ı üzecek sözler sarf etti.
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