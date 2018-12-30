model ve sunucueski eşiilededi. 7 yıllık evlilikleriniçocuklarının mutluluğu için 2019'abirlikte girmeye karar verdi. Oğullarıikiliye ünlü mankenin ablasıeşlik etti. Her fırsatta çocukları içinbir araya gelen eski eşlerin yeni yılı da birlikte karşılayacakolması takdir topladı.