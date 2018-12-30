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  • 30.12.2018
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ ı 'de, ve de 'ta karşılayacak

Boşandıktan sonra dost kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, tatili için önceki gün oğullarıyla ’e gitti. Barışan eski eşler ile de kızları Nazlı ile ’ın yolunu tuttu.



Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile "Aşk bitse de dostluk baki" dedi. 7 yıllık evliliklerini 2015'te bitiren ikili, çocuklarının mutluluğu için 2019'a birlikte girmeye karar verdi. Oğulları Kuzey ve Uzay'ı alıp Nevşehir'e giden ikiliye ünlü mankenin ablası Berna ile annesi Asuman Şıkel de eşlik etti. Her fırsatta çocukları için bir araya gelen eski eşlerin yeni yılı da birlikte karşılayacak olması takdir topladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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