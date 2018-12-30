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  • 30.12.2018
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, Şekerci ile Atina'ya uçtu

Atina yolcuları
Ünlüler yılbaşı tatili için rotasını yurt dışına çevirdi. Pek çok isim, valizini toplayıp İstanbul'dan kaçtı. Kendi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkını geçen ay bitiren Berrak Tüzünataç da meslektaşı Selin Şekerci ile önceki gün Atina'ya uçtu. Güzel oyuncu, ayrılık soruları karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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