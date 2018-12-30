Ünlüler yılbaşı tatili için rotasını yurt dışına çevirdi. Pek çok isim, valizini toplayıp İstanbul'dan kaçtı. Kendi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkını geçen ay bitiren Berrak Tüzünataç da meslektaşı Selin Şekerci ile önceki gün Atina'ya uçtu. Güzel oyuncu, ayrılık soruları karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.