Aile yemeği

Yapımcı Burak Sağyaşar ile 2015 yılında yaptığı evliliğin ardından ekranlardan uzak kalan oyuncu Hatice Şendil, önceki gün İstinyePark'taydı. Yılbaşı öncesi aileleri ile akşam yemeğinde buluşan ve gazetecilerin yeni yılını kutlayan Şendil, eşiyle birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.
- Saklambaç
- 30.12.2018
- Gazete
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