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  • 30.12.2018
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Aile yemeği

Aile yemeği
Yapımcı ile 2015 yılında yaptığı evliliğin ardından ekranlardan uzak kalan oyuncu , önceki gün İstinyePark'taydı. Yılbaşı öncesi aileleri ile akşam yemeğinde buluşan ve gazetecilerin yeni yılını kutlayan Şendil, eşiyle birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.

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