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  • 29.12.2018
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Ünlüler firarda | 'na Fransız DJ Guido Senia eşlik ediyor

Yılbaşı tatilini dört güne çıkaran ünlüler, yurt dışına kaçtı. ’nın tercihi olurken; İvana Sert, Dubai’ye; de ’ya gitti.



Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yeni yılın ilk gününün salıya denk gelmesiyle, yılbaşı tatilini dört güne çıkardı. Yasemin Özilhan, Çağla Şıkel ve Bensu Soral gibi yıldızlar; yılbaşı akşamını evlerinde geçirmeyi planlarken ünlülerin büyük bir kısmı İstanbul'dan kaçtı. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.
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