ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yeni yılın ilk gününün salıya denk gelmesiyle, yılbaşı tatilini dört güne çıkardı.gibi yıldızlar; yılbaşı akşamını evlerinde geçirmeyi planlarkenBu isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.