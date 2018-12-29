Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yeni yılın ilk gününün salıya denk gelmesiyle, yılbaşı tatilini dört güne çıkardı. Yasemin Özilhan, Çağla Şıkel ve Bensu Soral gibi yıldızlar; yılbaşı akşamını evlerinde geçirmeyi planlarken ünlülerin büyük bir kısmı İstanbul'dan kaçtı. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.
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