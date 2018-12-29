Komik Hadise

8 Aralık'taki Bostancı konserini "Ayağım sakat" diyerek iptal eden Hadise, 19 gün sonra Mersin'de halka ücretsiz bir konser verdi.

Ünlü popçu. Bostancı konserinin biletlerinin satılmadığı iddasını yalanlasa da sahnedeki enerjisi ve dans şovlarıyla tam aksini gösterdi.