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  • 29.12.2018
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Komik

19 gün önceki konserini sakatlığı bahanesiyle iptal eden şarkıcı, önceki akşam yerinde duramadı!

Komik Hadise
8 Aralık'taki Bostancı konserini "Ayağım sakat" diyerek iptal eden Hadise, 19 gün sonra Mersin'de halka ücretsiz bir konser verdi.
Ünlü popçu. Bostancı konserinin biletlerinin satılmadığı iddasını yalanlasa da sahnedeki enerjisi ve dans şovlarıyla tam aksini gösterdi.

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