Çeşme taşacak | Hangi ünlü yılbaşında nerede tatil yapacak?

Yılbaşına sayılı günler kala İzmir Çeşme'deki otellerde, doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Çeşme'ye yeni yılı karşılamak için 100 bin kişinin gitmesi bekleniyor.
Çeşme'nin yanı sıra Kıbrıs, Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerde bulunan otellerdeki de doluluk oranı turizmcinin yüzünü gülümsetti.
KİM NEREDE TATİLDE?
FERYAL GÜRMAN: Monaco
ECE SÜKAN: Barcelona
SABA TÜMER: Kolombiya
ESIN MORALIOĞLU: Miami
BAŞAK PARLAK: Avusturya
ENGİNCAN URAL: Londra
ALP KIRŞAN: Çanakkale
SERCAN BADUR: Londra
GAMZE-NEDİM KEÇELİ: Uludağ
MERVE OFLAZ: Uludağ
EMİR BAHADIR: Hong Kong
ÖZBEN ÖNAL: Lapseki
BAHAR-OZAN ŞER: Uludağ
DENİZ BAYSAL: Amsterdam
DİYAR ONAR: Londra
MUSTAFA SANDAL: Tayland
Çeşme'nin yanı sıra Kıbrıs, Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerde bulunan otellerdeki de doluluk oranı turizmcinin yüzünü gülümsetti.
KİM NEREDE TATİLDE?
FERYAL GÜRMAN: Monaco
ECE SÜKAN: Barcelona
SABA TÜMER: Kolombiya
ESIN MORALIOĞLU: Miami
BAŞAK PARLAK: Avusturya
ENGİNCAN URAL: Londra
ALP KIRŞAN: Çanakkale
SERCAN BADUR: Londra
GAMZE-NEDİM KEÇELİ: Uludağ
MERVE OFLAZ: Uludağ
EMİR BAHADIR: Hong Kong
ÖZBEN ÖNAL: Lapseki
BAHAR-OZAN ŞER: Uludağ
DENİZ BAYSAL: Amsterdam
DİYAR ONAR: Londra
MUSTAFA SANDAL: Tayland
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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