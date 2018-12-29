Çeşme taşacak | Hangi ünlü yılbaşında nerede tatil yapacak?

Yılbaşına sayılı günler kala İzmir Çeşme'deki otellerde, doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Çeşme'ye yeni yılı karşılamak için 100 bin kişinin gitmesi bekleniyor.

Çeşme'nin yanı sıra Kıbrıs, Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerde bulunan otellerdeki de doluluk oranı turizmcinin yüzünü gülümsetti.



KİM NEREDE TATİLDE?

FERYAL GÜRMAN: Monaco

ECE SÜKAN: Barcelona

SABA TÜMER: Kolombiya

ESIN MORALIOĞLU: Miami

BAŞAK PARLAK: Avusturya

ENGİNCAN URAL: Londra

ALP KIRŞAN: Çanakkale

SERCAN BADUR: Londra

GAMZE-NEDİM KEÇELİ: Uludağ

MERVE OFLAZ: Uludağ

EMİR BAHADIR: Hong Kong

ÖZBEN ÖNAL: Lapseki

BAHAR-OZAN ŞER: Uludağ

DENİZ BAYSAL: Amsterdam

DİYAR ONAR: Londra

MUSTAFA SANDAL: Tayland 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER