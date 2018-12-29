Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'a destek

Oğulları Kuzey ve Uzay'la birlikte 'Müsaadenizle Büyükler' filminde kamera karşısına geçen Emre Altuğ'a eski eşi Çağla Şıkel'den destek. Ünlü model, önceki gün filmin afişini paylaşarak vizyona girdiğini duyurdu.

Boşanma sonrası dost kalarak magazin dünyasına örnek olan çiftten Çağla Şıkel'in bu hareketi takdir topladı.