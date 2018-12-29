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  • 29.12.2018
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Turan'ın cebinden aşk çıktı

Cepten aşk çıktı
'in yıldızı , önceki akşam eşi Turan'la Etiler Da Mario'daydı. Sosyetik güzelin kardeşi Dilahan Doğan'ın yaş gününü kutlayan ünlü çift, 25 Ekim'de dünyaya gelen oğulları için kutlamadan erken ayrıldı.
Bebeğini kucağına aldıktan hemen sonra eski formuna kavuşarak dikkat çeken güzel yengenin, oğlunu bir an olsun yanından ayırmadığı görüldü. Aslıhan , cep telefonunun ekran resmi olarak Hamza Arda'nın siyah-beyaz fotoğrafını yapmıştı.




HAMZA HEP YANINDA
Güzel yenge, cep telefonunun ekran resmi olarak bebeğinin fotoğrafını yaparak her özlediğinde oğlu Hamza Arda'ya bakıyor...


DOĞAN SAVAŞ

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