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  • 28.12.2018
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Yusuf Güney sahneden indi mekan açtı! Yusuf Güney yiyecek sektörüne geçti

Şarkıcı Yusuf Güney, sahneden indi. Yiyecek sektörüne geçti. İstanbul’da tavukçu açan genç sanatçı, “TIR şoförlüğünden, vinç operatörlüğüne kadar birçok işi yaptım. Mekan açmak içimde bir uhde kalmıştı” dedi...



Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sahnelerden yiyecek sektörüne geçti... Genç şarkıcı İstanbul Çengelköy'de Hıck- Shack isimli tavukçu açtı. 14 yaşından beri yemek sektörünün içinde olduğunu söyleyen Güney, "Çeşitli iş ve meslekler yaptım. Vinç operatörlüğünden tutun da TIR şoförlüğüne kadar. Ama mutfak her zaman benim için farklı oldu. Mekan açmak içimde bir uhde kalmıştı. Halkımıza farklı tatlar sunabileceğim bir yer arıyordum" dedi.

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