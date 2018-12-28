Şampiyon Simge

100 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşan Simge, 2018'i şampiyon olarak kapatıyor... "Öpücem" parçasıyla müzik listelerinde 1. sıradaki yerini koruyan şarkıcı, geçtiğimiz hafta arka arkaya beş gün konser verdi. En son Kartal İsMarin Jolly Joker 'de sahne alan Simge, görüntüsüyle de nefes kesti.
- Saklambaç
- 28.12.2018
- Gazete
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