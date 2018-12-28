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  • 28.12.2018
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Şampiyon

Şampiyon Simge
100 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşan , 2018'i şampiyon olarak kapatıyor... "Öpücem" parçasıyla müzik listelerinde 1. sıradaki yerini koruyan şarkıcı, geçtiğimiz hafta arka arkaya beş gün konser verdi. En son İsMarin 'de sahne alan Simge, görüntüsüyle de nefes kesti.

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