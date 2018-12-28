İngiltere'de yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal, önceki gün Türkiye'ye geldi. Megakent İstanbul'da moda tasarımı öğrencileriyle buluşan Kartal, başarı öyküsünü gençlerle paylaştı. İngiliz Parlamentosu'nda ilk kez defile gerçekleştiren kişi olan Kartal, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:
"Türkiye'de 19 yıl yönetici olarak çalıştım, oraya bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk vatandaşıydım. Bundan 16 sene önce ülkemiz bu kadar değerli değildi, son 15 yıla baktığımızda Türkiye sınıf atladı. Ben İngiltere'ye gittikten sonra Türkiye ne demekmiş, vatan ne demekmiş o zaman öğrendim. İngiltere Parlamento tarihinde ilk defa defile yapmış bir modacıyım, Türküm demiyorum modacıyım diyorum, bunu bir Türk yaptı..."
İngiltere'ye ilk gittiğinde iş bulamadığını belirten Kartal, Lady Gaga'nın kendisine çok destek olduğunu söyledi.
"Türkiye'de 19 yıl yönetici olarak çalıştım, oraya bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk vatandaşıydım. Bundan 16 sene önce ülkemiz bu kadar değerli değildi, son 15 yıla baktığımızda Türkiye sınıf atladı. Ben İngiltere'ye gittikten sonra Türkiye ne demekmiş, vatan ne demekmiş o zaman öğrendim. İngiltere Parlamento tarihinde ilk defa defile yapmış bir modacıyım, Türküm demiyorum modacıyım diyorum, bunu bir Türk yaptı..."
İngiltere'ye ilk gittiğinde iş bulamadığını belirten Kartal, Lady Gaga'nın kendisine çok destek olduğunu söyledi.
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