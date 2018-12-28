Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki akşam Bebek'te Milli Piyango bileti aldı. May, "70 milyon lira size çıksa ne yaparsınız?" sorusuna şu yanıtı vererek gönlünün zenginliğini kanıtladı: "Muhtaç insanlara dağıtır, elimden geldiğince herkese yardım ederim."
Doğan SAVAŞ
- Saklambaç
- 28.12.2018
- Gazete
Jessica May Milli Piyango bileti aldı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki akşam Bebek'te Milli Piyango bileti aldı. May, "70 milyon lira size çıksa ne yaparsınız?" sorusuna şu yanıtı vererek gönlünün zenginliğini kanıtladı: "Muhtaç insanlara dağıtır, elimden geldiğince herkese yardım ederim."
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