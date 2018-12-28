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  • 28.12.2018
  • Gazete

Jessica May Milli Piyango bileti aldı

Güzel temenni

Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki akşam Bebek'te Milli Piyango bileti aldı. May, "70 milyon lira size çıksa ne yaparsınız?" sorusuna şu yanıtı vererek gönlünün zenginliğini kanıtladı: "Muhtaç insanlara dağıtır, elimden geldiğince herkese yardım ederim."

Doğan SAVAŞ

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