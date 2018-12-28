Jessica May Milli Piyango bileti aldı

Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki akşam Bebek'te Milli Piyango bileti aldı. May, "70 milyon lira size çıksa ne yaparsınız?" sorusuna şu yanıtı vererek gönlünün zenginliğini kanıtladı: "Muhtaç insanlara dağıtır, elimden geldiğince herkese yardım ederim."



Doğan SAVAŞ