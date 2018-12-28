Oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün yaptığı açıklamayla şaşırttı. Petekkaya, 2016'da Nurgül Yeşilçay'ın yargılandığı davada aylık gelirinin 450 bin TL olduğunu beyan etmişti.



Ancak ünlü oyuncu, katıldığı bir programda "Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum" diyerek havasını attı. 48 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasına ise bir anlam verilemedi.

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