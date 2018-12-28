Çağla Şıkel mankenlik kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu

Çağla Şıkel, önceki akşam Kariyer Fashion Show'da podyuma çıktı. 20 yıldır podyumların tozunu attıran Şıkel, mankenliği ne zaman bırakacağı sorulunca şu yanıtı verdi:
"İnsan, aşık olduğu şeye nokta koyamaz. 'Bu aşk burada bitecek' diyemez. Sizler beni görmek istediğiniz ve ben hala heyecanlandığım sürece ne bu aşk beni bırakabilir. Ne de ben onu…"
"İnsan, aşık olduğu şeye nokta koyamaz. 'Bu aşk burada bitecek' diyemez. Sizler beni görmek istediğiniz ve ben hala heyecanlandığım sürece ne bu aşk beni bırakabilir. Ne de ben onu…"
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