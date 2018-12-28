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  • 28.12.2018
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Çağla Şıkel mankenlik kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu

'Bu iş burada bitmez'
Çağla Şıkel, önceki akşam Kariyer 'da podyuma çıktı. 20 yıldır podyumların tozunu attıran Şıkel, mankenliği ne zaman bırakacağı sorulunca şu yanıtı verdi:

"İnsan, aşık olduğu şeye nokta koyamaz. 'Bu aşk burada bitecek' diyemez. Sizler beni görmek istediğiniz ve ben hala heyecanlandığım sürece ne bu aşk beni bırakabilir. Ne de ben onu…"

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