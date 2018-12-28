Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, kozmetik markası Elevatione'nin global marka yüzü oldu. İngiltere, Amerika, Hong Kong, Meksika, Singapur, Tayvan, İsviçre gibi ülkelerde kadınlara ulaşan markanın önce 'Elevatione by Salvador Dali' adıyla hazırlanan makyaj koleksiyonunun çekimi yapıldı.
Çekimler yönetmen Deniz Kavalalı tarafından Londra'da gerçekleşti. Belçim Bilgin, reklam filminin şarkısını da seslendirdi.
Çekimler yönetmen Deniz Kavalalı tarafından Londra'da gerçekleşti. Belçim Bilgin, reklam filminin şarkısını da seslendirdi.
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