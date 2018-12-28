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  • 28.12.2018
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reklam yüzü oldu

Global yüzlü
Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, kozmetik markası Elevatione'nin global marka yüzü oldu. , Amerika, , , Singapur, Tayvan, gibi ülkelerde kadınlara ulaşan markanın önce 'Elevatione by Salvador Dali' adıyla hazırlanan makyaj koleksiyonunun çekimi yapıldı.



Çekimler yönetmen Deniz Kavalalı tarafından 'da gerçekleşti. Belçim Bilgin, reklam filminin şarkısını da seslendirdi.

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