Önceki gün Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Neslihan Atagül Doğulu, başarısının sırrını açıkladı. Güzel oyuncu, "Oyunculuk tutku işi. Yaptığınız işte kendinize güvenmeniz çok önemli. Başarının sırrı bu" dedi.
Ünlü oyuncu "Önce kendinizi sonra doğayı sevin" diyerek de bir kez daha çevreci yanını konuşturdu.
Ünlü oyuncu "Önce kendinizi sonra doğayı sevin" diyerek de bir kez daha çevreci yanını konuşturdu.
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