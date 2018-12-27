Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani'den aşk dolu paylaşım

Atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım… Ünlü oyuncu, Faslı eşi İmane Elbani'yle evliliğinin 2. yıldönümü için önceki gün Prag'a gitti.



Yıldırım, eşini öpücüklere boğduğu anı da "2 mükemmel yıl... Sanki bir an ama binlerce yıldır tanıdığım bir çiçeği koklayan… Sakınan" notuyla paylaşıp aşkını gözler önüne serdi.