Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.12.2018
  • Gazete

'in tacizcisi akıl hastanesinde tedavi edilecek

Hapis yerine hastaneye
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e kötü haber… Yener, 2015'te kendisini Twitter'da "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye taciz eden ve evine zorla girmeye çalışan saplantılı hayranını mahkemeye vermişti.

Dava, önceki gün karara bağlandı. Hakim, Yener'in tacizcisinin akıl hastanesinde tedavi edilmesine karar verdi. Popçunun avukatı karara itiraz edince hakimin "Doktor akıl hastası diyorsa, ben akıllı mı diyeyim?" şeklinde tepki verdiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHande Yener'in tacizcisi akıl hastanesinde tedavi edilecek
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri