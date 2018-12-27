Ünlü şarkıcı Hande Yener'e kötü haber… Yener, 2015'te kendisini Twitter'da "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye taciz eden ve evine zorla girmeye çalışan saplantılı hayranını mahkemeye vermişti.



Dava, önceki gün karara bağlandı. Hakim, Yener'in tacizcisinin akıl hastanesinde tedavi edilmesine karar verdi. Popçunun avukatı karara itiraz edince hakimin "Doktor akıl hastası diyorsa, ben akıllı mı diyeyim?" şeklinde tepki verdiği öğrenildi.