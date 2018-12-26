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  • 26.12.2018
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Sinem Güven'in kızı Defne'ye morali

Sinem Güven’in i yenen kızı Defne, önceki akşam ’ın fanları için düzenlediği davetteydi. , buluşmada hayranı olduğu Musti’nin şarkılarıyla dans edip moral depoladı..



Eski manken Sinem Güven'in kanseri yenen 11 yaşındaki kızı Defne Ersönmez'e Musti morali… Güven'in 2015'te 10 yıllık evliliğini bitirdiği Murat Ersönmez'den olan kızı, yakalandığı lösemiyi azmi sayesinde yenmişti. Defne, kısa sürede de eski eğlenceli günlerine döndü. Cıvıl cıvıl enerjisini kendisiyle aynı kaderi yaşayan kanser hastalarına umut olmak için harcayan küçük kız, önceki gün ise hayranı olduğu Mustafa Sandal'la buluştu.

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