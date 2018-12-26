Şimdi de tiyatro sahnesinde

Closer'ın sevilen oyuncusu Pelin Akil, ikiz bebek beklemesi sebebiyle sahnelere ara veriyor. Akil yerine oyuna başarılı sanatçı Ahu Yağtu katıldı. Ahu Yağtu, 17-18 Ocak tarihlerinde Profilo Büyük Salon'da seyirci karşısına çıkacak. Oyunda Cansel Elçin ve sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat da oyunda rol alıyor.
- Saklambaç
- 26.12.2018
- Gazete
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