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  • 26.12.2018
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Şimdi de tiyatro sahnesinde

Şimdi de tiyatro sahnesinde
Closer'ın sevilen oyuncusu , ikiz bebek beklemesi sebebiyle sahnelere ara veriyor. Akil yerine oyuna başarılı sanatçı Ahu Yağtu katıldı. , 17-18 Ocak tarihlerinde Profilo Büyük Salon'da seyirci karşısına çıkacak. Oyunda Cansel Elçin ve sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat da oyunda rol alıyor.



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