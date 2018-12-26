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  • 26.12.2018
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ile nikah kıydı iddiası! Miley Cyrus ile Liam Hemsworth evlendi mi?

ile ’ün de nikah kıydığına dair dedikodular yayıldı...

Pasta kestiler
2009 yılında birlikte rol aldıkları The LosT Song filminin setinde tanışan ile 'ün evlendiği iddia edildi. Hatta Hemsworth'ün yakın arkadaşı olan Conrad Carr'ın Instagram hesabına video yükledi. Söz konusu videoda genç çiftin pasta kestiği ve Hemsworth'un takım elbise, Cyrus'un da krem rengi bir gece elbisesi giydiği görüldü. İşte bu video çiftin evlendiği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

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