Oscar ödüllü ünlü sinema oyuncusu Kevin Spacey, 2016'da kimliği açıklanmayan 16 yaşındaki bir erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Savcılık duruşmanın Nantucket Mahkemesi'nde, 7 Ocak'ta görüleceğini açıkladı. Sinemanın duayenlerinden kabul edilen Spacey hakkındaki ilk iddia aktör Anthony Rapp'ten gelmişti. Rapp 1986'da, 14 yaşındayken Spacey tarafından tacize uğradığını öne sürmüştü. Yaşanan olayları hatırlamadığını söyleyen ünlü aktör Rapp'ten özür dilemişti. Skandalla birlikte oyuncunun kariyerindeki parlak dönem de sona erdi.