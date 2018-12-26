yanı sırabutik işletenönceki gün sosyal medyadaki eleştiriyle köpürdü. Soydan, Twitter'dadiye yazan takipçisine şu ağır yanıtı verdi:"Gel dükkana iki sweatshirt vereyim, ağlaman geçsin. Hayatında gerçek ürün görmemişsin, bana ağlıyorsun. Senin gibileri dükkana çöp poşeti bile yapmıyorum ben."