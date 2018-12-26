Modelliğinin yanı sıra Nişantaşı'nda butik işleten Didem Soydan, önceki gün sosyal medyadaki eleştiriyle köpürdü. Soydan, Twitter'da "Sattığınız ürünler çakma" diye yazan takipçisine şu ağır yanıtı verdi:
"Gel dükkana iki sweatshirt vereyim, ağlaman geçsin. Hayatında gerçek ürün görmemişsin, bana ağlıyorsun. Senin gibileri dükkana çöp poşeti bile yapmıyorum ben."
"Gel dükkana iki sweatshirt vereyim, ağlaman geçsin. Hayatında gerçek ürün görmemişsin, bana ağlıyorsun. Senin gibileri dükkana çöp poşeti bile yapmıyorum ben."
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