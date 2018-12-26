Coşturuyo'rus'!

Expo Center'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 30 ülkeden gelen 5 bin kişi, Rus şarkıcılarının verdiği konserlerde doyasıya eğlendi. Etkinliğin en büyük sürprizini ise Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan yaptı. Eraslan ve ekip arkadaşları, sahnede yaptıkları dans gösterisiyle büyük beğeni kazandı.
Eraslan, etkinlikte yabancı konuklara kitabını imzaladı.
Eraslan, etkinlikte yabancı konuklara kitabını imzaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.