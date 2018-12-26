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  • 26.12.2018
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Coşturuyo'rus'!

Coşturuyo'rus'!
Expo Center'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 30 ülkeden gelen 5 bin kişi, Rus şarkıcılarının verdiği konserlerde doyasıya eğlendi. Etkinliğin en büyük sürprizini ise Holding CEO'su Hikmet Eraslan yaptı. Eraslan ve ekip arkadaşları, sahnede yaptıkları dans gösterisiyle büyük beğeni kazandı.




Eraslan, etkinlikte yabancı konuklara kitabını imzaladı.

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