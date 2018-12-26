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  • 26.12.2018
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Chinara: de benim vatanım

Türkiye de benim vatanım
Güçlü sesi ve güzel fiziğiyle Azerbaycan'ın Beyonce'si gösterilen Chinara, Melodi Müzik etiketiyle çıkan 'Eyvah' adlı ilk single çalışması ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. 'de de büyük bir hayran kitlesine kavuşan şarkıcı, "İki devlet bir milletiz. Türkiye de benim vatanım" dedi.

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