Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Turkish Icecream' filminden ilk kareler sosyal medyaya düştü. Şebnem Bozoklu; Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'la deniz kenarında piknik yaptıkları sahnenin fotoğrafını paylaştı. Bu kare, Mart 2019'da vizyona girecek film hakkında merak uyandırdı.