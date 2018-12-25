Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Turkish Icecream' filminden ilk kareler sosyal medyaya düştü. Şebnem Bozoklu; Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'la deniz kenarında piknik yaptıkları sahnenin fotoğrafını paylaştı. Bu kare, Mart 2019'da vizyona girecek film hakkında merak uyandırdı.
- Saklambaç
- 25.12.2018
- Gazete
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