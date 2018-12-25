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  • 25.12.2018
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ve eşi , 'daki evlerinde yılbaşı hazırlıklarına başladı!

İşadamı ile evli olan model , yılbaşını ülkemizde geçirmek istedi. Dünyaca , ’daki evini şimdiden süsledi.



Türk işadamı Burak Öymen'le iki yıl önce Didim'de evlenen 47 yaşındaki Çek model Tereza Maxova, cennet ülkemizden kopamadı... Çekimler için sık sık ülkesine giden ünlü model, yılbaşını Türkiye'de geçirmek istedi. Ülkesinde kayak keyfi yapan seksi manken, önceki gün uçakla Muğla'ya indi. Çek model, Kaplankaya'daki lüks villasına gitti.

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