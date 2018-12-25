Türk işadamı Burak Öymen'le iki yıl önce Didim'de evlenen 47 yaşındaki Çek model Tereza Maxova, cennet ülkemizden kopamadı... Çekimler için sık sık ülkesine giden ünlü model, yılbaşını Türkiye'de geçirmek istedi. Ülkesinde kayak keyfi yapan seksi manken, önceki gün uçakla Muğla'ya indi. Çek model, Kaplankaya'daki lüks villasına gitti.
- Saklambaç
- 25.12.2018
- Gazete
Burak Öymen ve eşi Tereza Maxova, Muğla'daki evlerinde yılbaşı hazırlıklarına başladı!
İşadamı Burak Öymen ile evli olan Çek model Tereza Maxova, yılbaşını ülkemizde geçirmek istedi. Dünyaca ünlü model, Muğla’daki evini şimdiden süsledi.
Türk işadamı Burak Öymen'le iki yıl önce Didim'de evlenen 47 yaşındaki Çek model Tereza Maxova, cennet ülkemizden kopamadı... Çekimler için sık sık ülkesine giden ünlü model, yılbaşını Türkiye'de geçirmek istedi. Ülkesinde kayak keyfi yapan seksi manken, önceki gün uçakla Muğla'ya indi. Çek model, Kaplankaya'daki lüks villasına gitti.
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