müzik dünyasına çok sayıda ünlü kazandıranplak şirketinin kurucusu merhumbeyaz perdeye aktarılıyor. Amerikalı şarkıcı, komedyen, film sanatçısı ve prodüktör Bette Midler, Ertegün'ün hayatını Hollywood filmi yapmak için hazırlıklara başladı. Midler, Ertegün'ün eşi yakın dostu Mica Ertegün'le gece gündüz bir arada çalışıyor. Filmin çekiminin 2019'da tamamlanacağı belirtiliyor.1923'de doğan Ahmet Ertegün , babası Mehmet Münir Ertegün 'ün Washington'a Türkiye Büyükelçisi olarak atanmasıyla 12 yaşında Amerika'ya ayak bastı. Duke Ellington, Lena Horne ve Jelly Roll Morton gibi sanatçılarla ile arkadaşlık kurdu.1950'lerde John Coltrane , Charles Mingus, Ornette Coleman, The Modern Jazz Quartet, Ray Charles , The Drifters, Bobby Darin ve Roberta Flack'e, 60'larda Aretha Franklin ve Wilson Pickett'a, 70'lerde Dr. John ve Dire Straits'e kasetler yapan Ertegün, Led Zeppelin , John Coltrane, Genesis, Cream, Rolling Stones, Yes, INXS, AC/ DC, Otis Redding, Foreigner ve nicelerini üne kavuşturdu.Daha önce 3 Grammy Ödülü kazanmış olan Ahmet Ertegün, 2006'da müzik dünyasına büyük emeği geçen kişiler için ilk kez verilmeye başlanan, Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.Ertegün ve eşi Mica Ertegün, yaz tatillerinde Bodrum'daki evlerinde ünlüleri ağırlıyordu. Ölümünden sonra bu evin satılacağı iddia edildi. Ancak Mica Hanım, "Bana Ahmet'ten hatıra, satmıyorum" dedi.Ertegün, Milli Mücadele 'ye büyük katkı sunan Özbekler Tekkesi'ne mensup bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Dedesi Sadık Efendi, Sultan Abdülmecit'le tanışıp 18. Yüzyıl'da Buhara'dan gelenlerin kurduğu Üsküdar'daki Özbek Tekkesi 'nin başına geçti. 1883'te babası Mehmet Münir Ertegün doğdu. Münir Bey eğitimini Hukukçu olarak tamamladı.İstanbul- Ankara hükümetleri ayrılığında Ankara'nın tarafında yer alarak Mustafa Kemal'in danışmanı ve tercümanı oldu. Milli Mücadele sonrası Lozan Konfreransı'na İsmet Paşa'nın tercümanı olarak katılan Mehmet Münir Bey, 1925'ten sonra Bern, Paris ve Londra Büyükelçiliği görevleri sonrası 1934'te asıl ününü kazandığı Washington Büyükelçiliği'ne getirildi. Münir Ertegün 1944'te ABD'de öldü ve Washington'daki Arlington mezarlığına defnedildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin safını ABD tarafında belirlemesinin sembolü olarakÖzbekler Tekkesi protokole uygun olmadığı için önce Zincirlikuyu'ya gömüldü. Sonra tabutla tekkeye defnedildi. Tekrar mezar açılıp tabutsuz toprağa verildi. Böylece 4 kez defnedilmiş oldu. Ahmet Ertegün de 2006'da babasının yanına defnedildi.