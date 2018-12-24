Sunucu Seda Akgül, uzun bir süre önce hızla kilo verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çekti. Bazı uyanıklar ise bu durumu fırsata çevirdi. Sahte bir Instagram hesabı, Seda Akgül'ün EcoSlim'in zayıflama ürünlerini kullanarak eridiğini iddia etti.
AHLAKSIZ RANTÇILAR
Sunucu Akgül de kendisini kullanarak reklam yapan sahtekarlara şu sözlerle sitem etti: "Bu ürünle kesinlikle ilgim yoktur. Değil kullanmak, haberim bile takipçilerim sayesinde oldu. Gerekli işlemleri başlatacağım. Lüten başka paylaşımlara da bana yollayın. Dava açacağım. Ayı gibi şişmanlayacağım. Yüzeysel, ahlaksız, rantçılar ders alır belki..."
AHLAKSIZ RANTÇILAR
Sunucu Akgül de kendisini kullanarak reklam yapan sahtekarlara şu sözlerle sitem etti: "Bu ürünle kesinlikle ilgim yoktur. Değil kullanmak, haberim bile takipçilerim sayesinde oldu. Gerekli işlemleri başlatacağım. Lüten başka paylaşımlara da bana yollayın. Dava açacağım. Ayı gibi şişmanlayacağım. Yüzeysel, ahlaksız, rantçılar ders alır belki..."
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