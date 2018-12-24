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  • 24.12.2018
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Melisa Şenolsun ve Ozan Dolunay Hollywood yıldızlarını aratmadı

Katalog çekimi gibi!
Melisa Şenolsun ile kendi gibi oyuncu aşkı Ozan Dolunay, önceki akşam prömiyeri yapılan 'Kalp' adlı tiyatro oyununu izledi. Craft 'deki gecede ikili, kendilerine has tarzlarıyla sanki moda dergisinden fırlamış gibiydi.


TEK RAKİPLERİ HOLLYWOOD
22 yaşındaki Şenolsun ile 27 yaşındaki Dolunay, Hollywood starlarını aratmadı.

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