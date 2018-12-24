Başarılı popçu Gülşen nereye, minik oğlu Azur Benan oraya… Seksi popçu, önceki gün Gürcistan'daki Princess Batum Otel'de sahne aldı. Konseri için İstanbul'dan Trabzon'a uçan popçu, oradan da otobüsle Batum'a geçti. 3 saatlik konser için 6 saatini oğluyla yolda geçiren Gülşen, Sarp Sınır Kapısı'nda ise kötü bir sürprizle karşılaştı. Ünlü şarkıcı, hem sınır kapısından alınmayan oğlunun Filipinli bakıcısı hem de kaybolan valizleri yüzünden zor anlar yaşadı. Tüm olumsuzluklara rağmen konserinde hayranlarını coşturan popçu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
KAMERA ÖNLEMİ
"Filipinliler Gürcistan'a giremiyormuş, bizi sınırda beklettiler. Bir de bavul krizi yaşadık. Azur da benimle birlikte çocuk işçi oldu. Ama biz alışkınız. Oğlumu babası dışında kimseye emanet edemem. Allah korusun dünyanın bin türlü hali var. Zaten evde de güvenlik kamerasıyla gerekli önlemleri aldık."
Sınır kapısından alınmayan Filipinli bakıcı, Gülşen'le Azur Benan'ı konser bitene kadar Artvin'de bekledi.
KRİZ GÜLŞEN'E VIZ GELDİ
Konser öncesindeki aksiliklere rağmen moralini bozmayan 42 yaşındaki popçu, hayranlarını coşturdu.
AYDIN HAMZA
KAMERA ÖNLEMİ
"Filipinliler Gürcistan'a giremiyormuş, bizi sınırda beklettiler. Bir de bavul krizi yaşadık. Azur da benimle birlikte çocuk işçi oldu. Ama biz alışkınız. Oğlumu babası dışında kimseye emanet edemem. Allah korusun dünyanın bin türlü hali var. Zaten evde de güvenlik kamerasıyla gerekli önlemleri aldık."
Sınır kapısından alınmayan Filipinli bakıcı, Gülşen'le Azur Benan'ı konser bitene kadar Artvin'de bekledi.
KRİZ GÜLŞEN'E VIZ GELDİ
Konser öncesindeki aksiliklere rağmen moralini bozmayan 42 yaşındaki popçu, hayranlarını coşturdu.
AYDIN HAMZA
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