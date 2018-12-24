Kendi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le 1 yıllık ilişkisi geçen ay biten Furkan Andıç, eski aşkını çabuk unuttu. Önceki akşam New Scotch adlı mekanda eğlenen Andıç, taksi beklerken ise yanındaki güzelle öpüşmeye başladı. İKILI, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Panikleyen ikili, çağırdıkları taksiye atladı. Andıç, muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözüne ise "Sevgili değil, arkadaşız" diyerek şaşırttı.
DİLAN SİLMİŞTİ
Andıç'la ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz, aşk fotoğraflarını da Instagram'da silen ilk taraf olmuştu.
Andıç'la yanındaki güzel, görüntülendiklerinden habersiz samimi anlar yaşadı.
İkili, daha sonra aynı taksiye bindi.
DİLAN SİLMİŞTİ
Andıç'la ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz, aşk fotoğraflarını da Instagram'da silen ilk taraf olmuştu.
Andıç'la yanındaki güzel, görüntülendiklerinden habersiz samimi anlar yaşadı.
İkili, daha sonra aynı taksiye bindi.
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