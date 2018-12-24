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  • 24.12.2018
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’den ayrılan 'a veda busesi

’den geçen ay ayrılan , teselliyi başka kollarda buldu. Ünlü oyuncu, önceki akşam Nişantaşı’nda gizemli bir güzeli öpücüklere boğdu.

Teselli busesi
Kendi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le 1 yıllık ilişkisi geçen ay biten Furkan Andıç, eski aşkını çabuk unuttu. Önceki akşam New Scotch adlı mekanda eğlenen Andıç, taksi beklerken ise yanındaki güzelle öpüşmeye başladı. İKILI, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Panikleyen ikili, çağırdıkları taksiye atladı. Andıç, muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözüne ise "Sevgili değil, arkadaşız" diyerek şaşırttı.



DİLAN SİLMİŞTİ
Andıç'la ilişkisini bitiren , aşk fotoğraflarını da 'da silen ilk taraf olmuştu.



Andıç'la yanındaki güzel, görüntülendiklerinden habersiz samimi anlar yaşadı.



İkili, daha sonra aynı taksiye bindi.

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