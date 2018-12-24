Önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alan Cengiz Kurtoğlu'na öpücük şoku… Şarkılarıyla mest eden usta sanatçı, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen bir genci de sahneye davet etti...
Çiftin bu romantik anına şahitlik eden sanatçı, ikilinin öpüşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kurtoğlu, eliyle çifti gizlemeye çalışıp "Ne yapıyorsunuz? O işi evlenince evde halledin" diye espri yaptı...
Sanatçı, sahnede öpüşen genç çifti durdurmaya çalıştı. Kurtoğlu, ikilinin yüzünü de elleriyle böyle gizledi.
Çiftin bu romantik anına şahitlik eden sanatçı, ikilinin öpüşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kurtoğlu, eliyle çifti gizlemeye çalışıp "Ne yapıyorsunuz? O işi evlenince evde halledin" diye espri yaptı...
Sanatçı, sahnede öpüşen genç çifti durdurmaya çalıştı. Kurtoğlu, ikilinin yüzünü de elleriyle böyle gizledi.
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