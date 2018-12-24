akşamsahne alanöpücükşoku… Şarkılarıyla mesteden usta sanatçı, kızarkadaşına ede sahneye davet etti...bu romantik anına şahitlik eden sanatçı, ikilinin öpüşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kurtoğlu,"Ne yapıyorsunuz? O işi evlenince evde halledin" diye espri yaptı...Sanatçı, sahnede öpüşen genç çifti durdurmaya çalıştı. Kurtoğlu, ikilinin yüzünü de elleriyle böyle gizledi.