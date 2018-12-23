Eşi Bahar Şer'e yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiren Ozan Şer, evlilik yıldönümlerinde de kesenin ağzını açtı. Sosyetik işadamı, eşine 18. evlilik yıldönümünde dünyaca ünlü Fransız markası Cartier'den pırlantalarla bezeli şık bir saat aldı. Eşinin bileğini pahalı jestiyle süsleyen Şer'in cebinden lüks saat için de 110 bin dolar (yaklaşık 528 bin lira) çıktı.
Ozan Bey, lüks saati eşine 15 Aralık'ta baş başa çıktıkları yemekte hediye etti. Eşinin pahalı hediyesiyle mutluluktan havalara uçan Bahar Hanım, evlilik yıldönümlerini de Instagram'da "Daha nice beraber senelerimiz olsun inşallah" diye yaptığı paylaşımla kutladı. Bu arada işadamı, daha önce eşine aldığı yaklaşık 7 milyon liralık 21 karatlık dev tektaşla da olay olmuştu.
Ozan Bey, lüks saati eşine 15 Aralık'ta baş başa çıktıkları yemekte hediye etti. Eşinin pahalı hediyesiyle mutluluktan havalara uçan Bahar Hanım, evlilik yıldönümlerini de Instagram'da "Daha nice beraber senelerimiz olsun inşallah" diye yaptığı paylaşımla kutladı. Bu arada işadamı, daha önce eşine aldığı yaklaşık 7 milyon liralık 21 karatlık dev tektaşla da olay olmuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.