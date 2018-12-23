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  • 23.12.2018
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eşi 'i jestiyle şımarttı!

Sosyetik işadamı , eşi ’e 18. yıldönümü hediyesi olarak ’den 500 bin liraya pırlantalarla süslü bir saat aldı. , jestiyle eşini şımarttı...

Jest saati
Eşi Bahar Şer'e yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiren Ozan Şer, evlilik yıldönümlerinde de kesenin ağzını açtı. Sosyetik işadamı, eşine 18. evlilik yıldönümünde dünyaca ünlü Fransız markası Cartier'den pırlantalarla bezeli şık bir saat aldı. Eşinin bileğini pahalı jestiyle süsleyen Şer'in cebinden lüks saat için de 110 bin dolar (yaklaşık 528 bin lira) çıktı.

, lüks saati eşine 15 Aralık'ta baş başa çıktıkları yemekte hediye etti. Eşinin pahalı hediyesiyle mutluluktan havalara uçan , evlilik yıldönümlerini de 'da "Daha nice beraber senelerimiz olsun inşallah" diye yaptığı paylaşımla kutladı. Bu arada işadamı, daha önce eşine aldığı yaklaşık 7 milyon liralık 21 karatlık dev tektaşla da olay olmuştu.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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