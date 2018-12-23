Usta sanatçı Demet Akbağ, önceki gün Kale Outlet Center'da kendi fotoğraflarından oluşan serginin açılışındaydı. Akbağ, bugüne kadar rol aldığı projeler ve hayatından izler taşıyan serginin açılışında gurur ve sevinç yaşadı.
Akbağ, sergideki bazı fotoğrafları kendisinin bile görmediğini söyledi.
Akbağ, sergideki bazı fotoğrafları kendisinin bile görmediğini söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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