yıl sahillerde sere serpe güneşlenerek bronzlaşan sosyetikbu yaz tatil keyfini paraya çevirecek. Ünlü ikoncan,defterini kapatıp rotasını Yunanistan'ın eğlence adasıçevirmişti. Gözlerden uzak tatil keyfi yapmak isteyenyazları da buradan aldığı lüks villasında geçirdi. Son iki yıldırplajlarına uğramaz olan Taşpınar, bu yaz eski yuvasına dönmeye hazırlanıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü ikoncanındönmesinin altında isebir neden yatıyor.