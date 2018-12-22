Her yıl sahillerde sere serpe güneşlenerek bronzlaşan sosyetik Eda Taşpınar, bu yaz tatil keyfini paraya çevirecek. Ünlü ikoncan, 2016 yılında Bodrum ve Çeşme defterini kapatıp rotasını Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a çevirmişti. Gözlerden uzak tatil keyfi yapmak isteyen Taşpınar, yazları da buradan aldığı lüks villasında geçirdi. Son iki yıldır Bodrum plajlarına uğramaz olan Taşpınar, bu yaz eski yuvasına dönmeye hazırlanıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü ikoncanın Bodrum'a dönmesinin altında ise 'tamamen duygusal' bir neden yatıyor.
- Saklambaç
- 22.12.2018
- Gazete
Eda Taşpınar'a Bodrum'dan teklif yağıyor!
Adı ‘bronzluk’la özdeşleşen Eda Taşpınar’a Bodrum’dan teklif yağıyor. Birçok Beach işletmecisi, Taşpınar’ı mekanın yüzü yapmak isterken ortaklık teklif edenler dahi oldu. İkoncan, ‘Evet’ derse bu yaz Bodrum’da şezlong üzerinde para basacak.
Her yıl sahillerde sere serpe güneşlenerek bronzlaşan sosyetik Eda Taşpınar, bu yaz tatil keyfini paraya çevirecek. Ünlü ikoncan, 2016 yılında Bodrum ve Çeşme defterini kapatıp rotasını Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a çevirmişti. Gözlerden uzak tatil keyfi yapmak isteyen Taşpınar, yazları da buradan aldığı lüks villasında geçirdi. Son iki yıldır Bodrum plajlarına uğramaz olan Taşpınar, bu yaz eski yuvasına dönmeye hazırlanıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü ikoncanın Bodrum'a dönmesinin altında ise 'tamamen duygusal' bir neden yatıyor.
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