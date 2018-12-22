Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve Demet Şener, olaylı bir şekilde ayrıldı. Şener, evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza'ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ancak bu aybaşında sonuçlanan davadan bir kuruş bile alamadı. Kararı öğrenince çileden çıkan Demet Şener dün Instagram hesabından kin dolu bir paylaşıma kalp (beğeni) bıraktı. 12 yıl ortak bir hayat paylaştığı İbrahim Kutluay'a resmen gönderme yaptı.
- Saklambaç
- 22.12.2018
- Gazete
Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a gönderme
Demet Şener, İbrahim Kutluay’dan hırsını bir türlü alamıyor. Eski manken, önceki gün de “Allah bazı erkeklere yakışıklılık ve boy pos vermiş. Ama karakterden ve beyinden almış...” notuyla eski eşini hedef aldı.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve Demet Şener, olaylı bir şekilde ayrıldı. Şener, evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza'ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ancak bu aybaşında sonuçlanan davadan bir kuruş bile alamadı. Kararı öğrenince çileden çıkan Demet Şener dün Instagram hesabından kin dolu bir paylaşıma kalp (beğeni) bıraktı. 12 yıl ortak bir hayat paylaştığı İbrahim Kutluay'a resmen gönderme yaptı.
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