milli basketbolcuve, olaylı bir şekilde ayrıldı. Şener, evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği'yamanevi tazminat davası açtı. Ancak bu aybaşında sonuçlanan davadan bir kuruş bile alamadı. Kararı öğrenince çileden çıkan Demet Şener dün Instagram hesabından kin dolu bir paylaşıma kalp (beğeni) bıraktı. 12 yıl ortak bir hayat paylaştığı İbrahim Kutluay'a resmen gönderme yaptı.