tutkusuyla bilinenkural bozmadı. Sanatçı, önceki akşamalışverişte servet harcadı. Taksiyle gezintiye çıkanalışverişi bitene kadar aracı dükkanın önünde bekletti.aksesuar mağazasına uğrayan Diva'nınyaptığı öğrenildi. Ersoy, pırlantalarla süslü güneş gözlüğü, tül eldivenleri ve bileklikleriyle de adeta geceyi aydınlattı.