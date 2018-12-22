Lüks tutkusuyla bilinen Bülent Ersoy, kural bozmadı. Sanatçı, önceki akşam Nişantaşı'nda çıktığı 4 saatlik alışverişte servet harcadı. Taksiyle gezintiye çıkan Diva, alışverişi bitene kadar aracı dükkanın önünde bekletti.
Bir aksesuar mağazasına uğrayan Diva'nın 30 bin liralık hediye alışverişi yaptığı öğrenildi. Ersoy, pırlantalarla süslü güneş gözlüğü, tül eldivenleri ve bileklikleriyle de adeta geceyi aydınlattı.
DOĞAN SAVAŞ
Bir aksesuar mağazasına uğrayan Diva'nın 30 bin liralık hediye alışverişi yaptığı öğrenildi. Ersoy, pırlantalarla süslü güneş gözlüğü, tül eldivenleri ve bileklikleriyle de adeta geceyi aydınlattı.
DOĞAN SAVAŞ
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