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  • 21.12.2018
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kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül ticarete mi atılıyor?

Lokmacı Atagül
Neslihan Atagül, kafa karıştırdı. Önceki gün Nişantaşı'nda yeni açılacak bir lokmacı dükkanında objektiflere takılan Atagül'ün işçilere talimat verdiği görüldü. Oyuncu, "Ticarete mi atılıyorsunuz?" sorularına ise "Arkadaşımın dükkanı; yardıma geldim" cevabı verdi. Ancak çevredeki esnaf, dükkanın Atagül'e ait olduğunu iddia etti.

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