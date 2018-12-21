Neslihan Atagül, kafa karıştırdı. Önceki gün Nişantaşı'nda yeni açılacak bir lokmacı dükkanında objektiflere takılan Atagül'ün işçilere talimat verdiği görüldü. Oyuncu, "Ticarete mi atılıyorsunuz?" sorularına ise "Arkadaşımın dükkanı; yardıma geldim" cevabı verdi. Ancak çevredeki esnaf, dükkanın Atagül'e ait olduğunu iddia etti.