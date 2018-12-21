banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyleyatandün iyi haber geldi. Artık cihaza bağlı olmayan Mali'nin yaşam fonksiyonları yerine geldi.Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil,dedi.61 yaşındaki şovmenin ailesi, Mali için dua eden tüm sevenlerine teşekkür etti.