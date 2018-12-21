Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle 63 gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'den dün iyi haber geldi. Artık cihaza bağlı olmayan Mali'nin yaşam fonksiyonları yerine geldi. Ailesiyle konuşmaya başlayan Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Canı mantı, köfte ve pizza çekti. Çok şükür beklenen mucize gerçekleşti" dedi.
61 yaşındaki şovmenin ailesi, Mali için dua eden tüm sevenlerine teşekkür etti.
61 yaşındaki şovmenin ailesi, Mali için dua eden tüm sevenlerine teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.