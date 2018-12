Tesettüre giren oyuncu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'nin yardım faaliyetleri kapsamında İdlib'e gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, fotoğrafına "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik.







'YEMYEŞİLDİ DÜNYA'

İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü. Yemyeşildi dünya" notunu ekledi. Özçelik'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.







SEN BİR MELEKSİN

Özçelik'in paylaşımı binlerce yorum aldı:

