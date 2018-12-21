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  • 21.12.2018
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İdlip'e giden ilk sanatçı oldu!

’daki çocuklara yaptığı yardımlarla adını duyuran bu kez ’e giden ilk sanatçı oldu.

Her gülüş ayrı hikaye

Tesettüre giren oyuncu , Umuda Koşanlar Derneği'nin yardım faaliyetleri kapsamında 'e gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, fotoğrafına "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik.



'YEMYEŞİLDİ DÜNYA'
İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü. Yemyeşildi dünya" notunu ekledi. Özçelik'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.



SEN BİR MELEKSİN
Özçelik'in paylaşımı binlerce yorum aldı:
Allah'a yakın bir iyilik meleği.
Rabbim hep yüzünüze gülsün.
Sen ne asil, ne inançlı, ne insancıl bir kadınsın.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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