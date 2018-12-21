Ezgi Mola ile Enis Arıkan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Etrafa neşe saçan ikiliden Mola, gazetecilere şöyle espri yaptı: "İnsanlar bizi hep böyle laylaylom sanmasınlar. Lütfen benim için 'Enis'le beraber 2 saat kitap okudu, yetmedi 1 saat kitap alışverişi yaptı' diye yazın.
- Saklambaç
- 21.12.2018
- Gazete
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